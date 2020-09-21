İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2020 Pazartesi / 3 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5928
  • EURO
    8,9599
  • ALTIN
    473.132
  • BIST100
    1103.69
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernandao Denizlispor'dan 800 bin euro istedi
Spor

Fernandao Denizlispor'dan 800 bin euro istedi

Bir dönem Bursaspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Fernandao'nun, Denizlispor ile transfer pazarlığında olduğu öğrenildi. Brezilyalı golcünün, yeşil siyahlı yönetimden 800 bin euro talep ettiği gelen haberler arasında.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:18
ABONE OL

Süper Lig'de geçen hafta evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jose Fernandao'yu gündemine aldı.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten yönetimin, 2014-2015'te Bursaspor'da gol kralı olan Sambacı ile anlaşma zemini aradığı bildirildi. Bahia'dan ayrılmaya hazırlanan Fernandao'nun ise Denizlispor'dan 800 bin euro talep ettiği öğrenildi. Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak bakan deneyimli forvetle bu hafta içinde bir kez daha pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı. Yapılan takviyelerle birlikte daha iyi bir takım olacaklarını ifade eden Başkan Çetin, "Yeni sezonda ilk puanımızı aldık. Uzun ve zorlu lig maratonunda her puanın büyük önemi var. Oyuncularımızın Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu mücadele bizi memnun etti. Yeni transferlerimizin takıma katılmasıyla birlikte rekabet artacak ve daha iyi bir takım olacağız. Camia olarak kenetlendikçe daha iyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok" dedi. Ege ekibi bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.