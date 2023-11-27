İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8526
  • EURO
    31,6522
  • ALTIN
    1857.33
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernandes'in Galatasaray tedirginliği: Çok güçlü oynuyorlar
Spor

Fernandes'in Galatasaray tedirginliği: Çok güçlü oynuyorlar

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında yorumda bulundu. Sarı kırmızılı ekibin çok güçlü bir oyuna sahip olduğunu söyleyen başarılı orta saha, 'Kazanmaya ve üç puanı almaya ihtiyacımız var. İstanbul'da elimizden geleni yapmalıyız.' sözlerini sarf etti.

27 Kasım 2023 Pazartesi 01:51 - Güncelleme:
Fernandes'in Galatasaray tedirginliği: Çok güçlü oynuyorlar
ABONE OL

Manchester United'ın Everton'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçın ardından takımın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ OYNUYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçına değinen Fernandes, "Galatasaray deplasmanındaki maçın ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Harika bir atmosferde, harika bir futbol maçı olacak. Galatasaray gerçekten çok güçlü bir futbol oynuyor. Atmosferin çok zor olacağını biliyoruz ama hazırlıklı olacağız." dedi.

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Grubun kaderini yakından ilgilendiren maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Portekizli yıldız, "Galatasaray'ı yenmeye ve 3 puan almaya ihtiyacımız var. Bayern ile oynayacağımız maçın final olabilmesi için İstanbul'da elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız." sözlerini sarf etti.

29 yaşındaki Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.