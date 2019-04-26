Fernandinho'dan ilginç açıklama
Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool arasındaki şampiyonluk yarışında son 3 haftaya girilirken 1 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin Brezilyalı orta sahası Fernandinho'dan açıklamalar geldi.
Premier Lig'de yılın takımına da seçilen Fernandinho, geriden gelip Liverpool'u geçmeleri hakkında konuştu.
''10 PUAN FARK ATMIŞLARDI!''
Brezilyalı futbolcu, ''Ocak ayında Liverpool, bir maç fazlasıyla bize 10 puan fark atmıştı. Bu durumdan çok rahatsız olmuştuk. Liverpool'u yakalamak için hayvan gibi savaştık. Bunu tüm takımda görebilirsiniz. Şampiyonluk ruhu hepimizi sardı. Şimdi 1 puan öndeyiz. İşimizi yapıp, kalan 3 maçımızı da kazanıp tekrar şampiyon olmak istiyoruz.'' sözlerini kullandı.
(Sporx)
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