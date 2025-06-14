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Spor

Fernando Gago, Necaxa'nın yeni teknik direktörü oldu!

Mayıs 2025'te Boca Juniors'tan ayrılan Fernando Gago, Meksika ekibi Necaxa ile anlaşmaya vardı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp tarafından düzenlenen basın toplantısıyla resmen tanıtıldı.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
Fernando Gago, Necaxa'nın yeni teknik direktörü oldu!
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Meksika temsilcisi Necaxa, teknik direktörlük koltuğunu Fernando Gago'ya emanet etti.

Boca Juniors'taki görevinden Mayıs 2025'te ayrılan 39 yaşındaki Gago, düzenlenen basın toplantısıyla resmi olarak tanıtıldı.

Teknik direktörlük kariyerine 2021'de Aldosivi ile başlayan Arjantinli çalıştırıcı, ardından Racing Club ve Guadalajara'nın başında görev aldı. Futbolculuk döneminde Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia ve Velez Sarsfield gibi dev kulüplerde oynayan Gago, Necaxa ile Liga MX'te üst sıraları hedefliyor. Kulüp, geçen sezon ligi beşinci sırada tamamlamıştı.

  • Fernando Gago
  • Necaxa
  • Teknik direktör

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