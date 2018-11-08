Fernando koşulara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçının tamamında forma giyen futbolcuların nabız aralıklarına göre koşular yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dayanıklılık idmanı gerçekleştirdiği belirtildi. Fernando Reges'in tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Kayseri'ye gidecek.