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Fernando koşulara başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim  yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçının tamamında forma giyen futbolcuların nabız  aralıklarına göre koşular yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının  ardından dayanıklılık idmanı gerçekleştirdiği belirtildi. Fernando Reges'in tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara  başladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla  tamamladıktan sonra maç için Kayseri'ye gidecek.

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