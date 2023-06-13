Fernando Morientes: Enes Ünal çok iyi bir sezon geçirdi

Fernando Morientes, bel fıtığı tedavisi için Türkiye'ye geldi. Fulya'da özel bir klinikte Op. Dr. Fatih Kırar tarafından muayene edilen İspanyol yıldıza, regresyon ve robotik lazer tedavisi işlemleri yapıldı.

Uygulanan tedavinin sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Fernando Morientes, birçok futbolcunun omurga konusunda sıkıntı yaşadığını vurguladı. Kariyeri boyunca sırt ve omurga bölgesinde çok ağrı çektiğini ifade eden Morientes, "Birçok futbolcu kalbiyle ilgili ya da fiziğiyle alakalı kontrolden geçiyor. Ama sırt ve omurgayla ilgili kontrol yaptırmıyor. Şunu söylemeliyim ki oyuncular uzun bir kariyer hedefliyorsa, bu sorunu arkada bırakmamalıyız" diye konuştu.

"ENES ÜNAL ÇOK İYİ BİR KARİYERE SAHİP OLACAK"

Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlediğini ve iki takımın da gayet iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Fernando Morientes, LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal ile ilgili ise övgü dolu ifadeler kullandı. Morientes, Enes Ünal ile ilgili olarak, "Kesinlikle çok iyi bir sezon geçirdi. Çok iyi performans gösterdi. Son dönemde bir sakatlık geçirdi ama gelişmeye devam ettiğini görüyorum. İleride çok daha iyi bir kariyere sahip olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.