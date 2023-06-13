Fernando Morientes'ten Enes Ünal'a övgü dolu sözler

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Fernando Morientes, uzun süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle geldiği Türkiye'de, Op. Dr. Fatih Kırar'a regresyon ve robotik lazer tedavisi oldu. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Morientes, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasını değerlendirdi. Morientes, "İki takım arasında zor bir final oldu. İki takım da sıkı bir rekabet sağladı. City favori olmasına rağmen Inter de oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. İstanbul'da iyi bir final izledik" ifadelerini kullandı.

Getafe ve A Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Enes Ünal hakkında ise Fernando Morientes, "Kesinlikle iyi bir sezon geçirdi. Yaşadığı sakatlık oldukça talihsiz bir durumdu. Toparlanarak kaldığı yerden devam edeceğini, iyi bir kariyere sahip olacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.