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  • Fernando Muslera 7. şampiyonluğu hedefliyor
Spor

Fernando Muslera 7. şampiyonluğu hedefliyor

Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken Uruguaylı file bekçisi Muslera, performansıyla göz dolduruyor.

Takvim5 Nisan 2024 Cuma 12:31 - Güncelleme:
Fernando Muslera 7. şampiyonluğu hedefliyor
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2011-12 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen ve G.Saray kariyerindeki 500. resmi maçına çıkan Muslera, takımının itici güçlerinden biri. Bu sezon ligde çıktığı 30 maçın 15'inde kalesini gole kapatan 37 yaşındaki oyuncu, bu periyotta ağlarında sadece 20 gol gördü.

7. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Süper Lig'de %50 gibi bir oran yakalayan tecrübeli kaleci, kalan haftalarda da takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Daha önce 6'sı Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere Galatasaray'la 15 kupa kazanan Muslera, 16'ncısı için çalışıyor. Daha önce Süper Lig'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisi, şampiyonluk yolunda takımının en önemli kozlarından birisi olurken 7. şampiyonluğa koşar adım ilerliyor.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda Muslera ile yeni sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncunun, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Oynadığı 500 resmi maçla G.Saray'ın en çok forma giyen 3. futbolcusu olan Muslera, iki sezon daha oynaması halinde Bülent Korkmaz'ın 588 maçlık rekorunu kıracak. Uruguaylı kaleci, kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu olarak da yeni bir rekora imza atmayı planlıyor

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