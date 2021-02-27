Fernando Muslera: Benim için çok büyük bir gurur

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:58

Galatasaray'da 300. maçına Erzurumspor karşısında çıkan Uruguaylı file bekçi Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muslera'nın açıklamalarının önemli satır başları:

EVİM GİBİ HİSSETTİĞİM KULÜPTEYİM



Galatasaray'da daha fazla kupa kazanmak istediğini ifade eden Muslera, "Çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım kazanmaya devam ederim. İnanılmaz onur verici bir duygu" dedi.

FATİH HOCA'NIN YERİ BENİM İÇİN AYRIDIR



Fatih Terim hakkında da konuşan Muslera, "Fatih Hoca'nın yeri benim için ayrıdır. Bana güvenip Galatasaray'a getiren Fatih Hocamdır. O verdiği için bu ödül benim için daha da anlamlı. Ailem de 300 maçtır yanımda, onlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir başarıya ulaştığım için ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ ZAFERLER ELDE ETTİK



Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisini de değerlendiren Muslera, "8 maç üst üste kazanmak başarı. Zor maçlar oldu ama önemli zaferler elde ettik. Aldığımız galibiyetler, çalışmalarımızın ürünü. Hafta boyunca hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. İster istemez bunu sahaya yansıtıyoruz. Buraya kadar iyi getirdik. Bizim için her maç final. Umarım bu şekilde devam edip mutlu sona ulaşırız." dedi.

BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR



Galatasaray ile yeni sözleşme konusu hakkında da konuşan Muslera, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence" şeklinde konuştu.