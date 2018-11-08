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Fernando Muslera bu sezonki performansıyla tel tel dökülüyor

Schalke maçının başında topu elinden kaçıran ve Burgstaller'in golüne engel olamayan Fernando Muslera, bu sezonki hatalarına bir yenisini ekledi.

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3 milyon 575 bin Euro garanti ücret alan Muslera bu sezon 3 kulvardaki her maçta oynayan tek isim. 16 maçta kalesinde 18 gol gören Uruguaylı kaleci, alternatifi olmadığı için yorucu geçen milli takım aralarından sonra da dinlendirilmedi. Hem mental hem de fiziksel olarak yorgun düşen Muslera, kötü giden Galatasaray'ı ayakta tutamadı.

İşte tecrübeli kalecideki düşüşün özeti:

1- Ligde ilk mağlubiyetin alındığı Trabzon deplasmanında skor 0-0 iken topu oyuna riskli soktu ve Onazi'nin golüne davetiye çıkardı.

2- Akhisar'da önce ucuz bir penaltıya sebep oldu, sonra Mustafa Yumlu'nun 3-0 yapan golünde topu elinden kaçırdı.

3- İyi oynadığı Porto deplasmanında kornerde altıpasa çıkmadı, Marega bomboş kafayı vurdu.

4- Antalya ve Schalke maçlarında kalesinden hatalı çıkışlar yaptı ancak kırmızı kart göreceği pozisyonlarda imdadına hakemler yetişti.

5- F.Bahçe derbisinde kalesini yine terk edip Isla'yı biçti ve penaltıya sebep oldu.

(Sabah)

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