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Spor

Fernando Muslera: Çok da ciddiye almaya gerek yok

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2022 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Çok da ciddiye almaya gerek yok
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Fernando Muslera, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.

Sarı kırmızılı takımın kaptanı ayrıca, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıktı. 36 yaşındaki Uruguaylı kaleci, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapatırken kalesinde 5 gole engel olamadı.

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