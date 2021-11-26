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Spor

Fernando Muslera: Fatih Terim'e ve ekibe teşekkür ediyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2021 Cuma 00:19 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 00:19
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Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri maç sonrası flaş röportajda konuştu.

İşte Muslera'nın sözleri:

"Taraftarımıza özel bir parantez açmak istiyorum. İş günü ama hafta sonu aldığımız mağlubiyetten sonra yanımızdalardı, son dakikaya kadar desteklediler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Fatih Hoca'ya ve ekibe teşekkür ediyorum."

"Yeni bir takımız, taraftarımız da arkamızda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Potansiyelli arkadaşlarımız var, adım adım daha iyiye gideceğiz."

"SOSYAL MEDYAYA DEĞİL KENDİME BAKARIM"

"UEFA'ya 'Duvar' paylaşımı için teşekkür ederim. Sosyal medyayı çok fazla takip etmiyorum. Oynadığım pozisyon itibarıyla yıldız da olabiliyorsunuz, size karşı yorumlar da gelebiliyor. Bu tarz şeylere çok bakmıyorum. Kendi performansıma odaklanıyorum."

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