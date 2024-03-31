Fernando Muslera, Fenerbahçe maçını bekliyor

Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, yoluna Sarı-Kırmızılı formayla devam edecek.

FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYOR

Tecrübeli oyuncu sezon içinde konsantrasyonunun bozulmaması için bir türlü imzaya yanaşmıyordu. Ancak kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Muslera ile Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin hemen ardından yönetimle son bir kez daha masaya oturacak.

17 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu görüşmede son detayların görüşülmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı kalecisi Muslera'nın resmi imzayı ise Fenerbahçe ile ligde oynanacak maçtan sonra atacağı öğrenildi. Bu sezon 43 maçta 44 gol yiyen Uruguaylı eldiven, 17 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.