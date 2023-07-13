Fernando Muslera: Galatasaray ile 15 kupa kazandım

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, TRT Spor muhabiri Tibet Töre'nin sorularını yanıtladı.

Fernando Muslera'nın sözlerinden satır başları şöyle:

"2011'de geldiğimde şampiyonluklar için geldiğimi söyledim. 15 tane kupa oldu. Seçemem hiçbirini. Hepsi birbirinden değerli. Bir sürü zorlukla mücadele ediyorsunuz. İyi anlarınız, kötü anlarınız oluyor. Hepsini birlikte seçmem gerektiğini düşünüyorum."

"Galatasaray tarihi olan ve çok köklü bir kulüp. Her zaman burada kalmak istedim"

"Erden Bey ve Dursun Bey çok büyük değişiklik getirdi. Takım çok güçlendi. Yurt dışında da hedeflerimiz var. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Bunu sürekli göstermemiz gerekiyor. Geçen sene de çok önemli transferler yapıldı. Bu sene de yapılacak. Hem saha içinde hem de saha dışında bize çok şey katacaklarına inanıyorum"

"Lucas (Torreira) ile milli takımdan da arkadaşız. Eskiden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Mauro da komşu ülkemizden. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Onun geleceği ile ilgili haberler de var. Tekrar burada arkadaşlığımızı sürdüreceğiz"

"Okan devam eder diye düşünüyordum. Yaşından dolayı daha fazla beklemedi, onu anlıyorum. Birçok iyi kaleci var Türkiye'de, Günay da bunlardan birisi. Birisini diğerinden ayıramam. Altyapıda da çok iyi kalecilerimiz var. Berk, Jankat, Batuhan var. Onlar da çok iyi kaleciler. Hep birlikte bu forma için mücadele ediyoruz şu anda."

"37 yaşındayım, son 2-3 yılda üst üste sakatlıklar yaşadım. Bunlar çok büyük sakatlıklar. Her seferinde güçlü bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Ailem çok destek oluyor. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Mental olarak güçlü olmak gerekiyor. Hızlı bir şekilde geri dönüyorum."

"Antrenörlük planım yok. Fizik olarak çok iyiyim. Fiziğim elverdiğince devam etmek istiyorum. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Zaman geçtikçe göreceğiz."