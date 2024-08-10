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Spor

Fernando Muslera: Galatasaray'a gelmek istiyorlar

Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Galatasaray'a gelmek istiyorlar
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, ligde 2-1 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ'

Taraftara teşekkür eden Fernando Muslera, "Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizim neler yapabileceğimizi biliyorlar. Kötü bir mağlubiyet aldık biliyorsunuz. Bazen Ferrari'ler de kaza yapabiliyorlar. Salı günü sıfırdan başlamaya karar verdik. Bu da ilk sonuç oldu." dedi.

Yeni transferlerle ilgili konuşan Muslera, "Elias, Gabriel ve Michy'e hoş geldiniz demek istiyorum. Attığı gol için Batshuayi'yi tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarım çok fazla çalıştılar. Şu anda sezonun başındayız. Her zaman yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A GELMEK İSTİYORLAR'

Tecrübeli eldiven ayrıca, "Motivasyon tabii ki Galatasaray'dır. 13 yılda 17 kupa kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray'a gelmek istiyorlar. Gelen oyuncular için yönetime teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok katkı verecek oyuncular. Katkı vermeye de devam edecekler. Umarım bu şekilde de devam eder." sözlerini sarf etti.

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