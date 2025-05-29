Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek: "Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'a emekleri için teşekkür ederim. Bizim için yabancı futbolcu değil, bizden yani içimizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökmüş çok değerli kardeşim. Mücadeleden kaçmayan çok değerli bir Galatasaraylı.

Güler yüzü ve efendiliği ile Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi. Bu ülkede çocukların Nando'nun formasıyla maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurur sahip olan çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum."

"PROTOKOL İMZALADIK"

Dursun Özbek: "Nando'ya veda etmiyorum, çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek."

"BAŞAKŞEHİR SON MAÇIM"

Fernando Muslera: "Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım."

Fernando Muslera: "Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum."

Fernando Muslera: "Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi."

"HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY"

Fernando Muslera: "Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak."

Fernando Muslera: "Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun."

Fernando Muslera: "Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Fakat memleketime daha yakın bir yerde yapacağım."

Fernando Muslera: "Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem."

MUSLERA İLE YAPILAN PROTOKOL

Dursun Özbek: "Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buradaki varlığımızı bütün dünya üzerinde geliştirmek ve Galatasaray'ı daha da tanıtmak için bir projemiz var. Fernando Muslera bu projenin bir parçası. Galatasaray'ın uluslararası projeleri var. Multi club gibi. Nando bu projemizin parçası. Güney Amerika ile ilgili bir parçası.

Galatasaray'da devam etmesini çok istedim ama memleketinde dönmeyi tercih etti. Bunu da anlıyorum. Galatasaray'a hizmeti bitmedi.

Nando ile yaptığımız işleri önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Galatasaray'a hizmet süresi bitmedi, farklı bir şekilde devam edecek."

Dursun Özbek: "Muslera ile tartıştığımız konu... Önemli olan nokta şu, Galatasaray bir his takımı. Baba Gündüz'ün dediği gibi... Muslera, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen birisi. Sahalarda eksikliğini hissedeceğiz ama hizmeti devam edecek. Başkan ve yönetim olarak isteğimiz bu. Daha çok taze... Memleketine dönsün... Ona söz verdim, memleketinde ziyaret edeceğim ve bu işbirliğinin detaylarını görüşeceğiz."

Fernando Muslera: "Bu milliyetçi ülkede bana gösterilen sevgi ve saygıdan çok mutlu oldum. Karşılıksız bir şekilde bunların yapılmasından mutluyum. Her sene buraya geri geleceğim. Görüşmeye devam edeceğiz."

Dursun Özbek: "Soru Nando'nun yerine kim gelecek mi? Bu soruyu şu an burada cevaplamak istiyorum. Son maçına çıkacak. Nando kalecimiz ve bu durum devam ederken, yeni kaleciyi konuşmak istemiyorum."