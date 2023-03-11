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Spor

Fernando Muslera: Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2023 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor
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Galatasaray'da sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Fernando Muslera, maç sonrası konuştu.

Öncelikle depremle ilgili konuşan Uruguaylı kaleci "Depremde arkadaşlarımızı, ailelerimizi kaybettik. Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum." dedi.

Ligde 14 maç arka arkaya kazanmaları hakkında konuşan Muslera "Sakatlığım şanssızlıktı. Arada doktorlarımız iyi iş çıkardı, ben de bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14'te 14 güzel bir şey ama Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muslera ayrıca "Taraftarlarla maç sonu bir oyun yapmak istedim ama tam olarak anlaşamadık. Çok iyi durumdayız. Başkanın ve yönetimin çok önemli rolü var. 11 yıldır buradayım, çok mutlu anlar yaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

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