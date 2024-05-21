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Spor

Fernando Muslera: Haftaya şampiyon biz olacağız

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'da Fernando Muslera, karşılaşma sonrası oyuncularına konuşma yaptı.

Fanatik21 Mayıs 2024 Salı 10:47 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Haftaya şampiyon biz olacağız
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Fenerbahçe yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı oyuncuları teselli eden isim kaptan Fernando Muslera oldu.

Muslera'nın takım dağılmadan önce soyunma odasında arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli eldivenin, "İyi değildik ve yenildik. Bu maçı kapatalım. Hala her şey bizim elimizde. Haftaya şampiyon biz olacağız." sözleriyle takım arkadaşlarını hem teselli hem de motive etmeye çalıştığı bildirildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 51 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu karşılaşmalarda 4560 dakika süre aldı. 37 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 21'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

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