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Spor

Fernando Muslera için bir devrin sonu! Milli takımdan emekli oldu

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Milli Takımı'nın hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli file bekçisine teşekkür edildi. İşte detaylar...

25 Nisan 2024 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
Fernando Muslera için bir devrin sonu! Milli takımdan emekli oldu
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Uruguay Milli Takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamada; "Nando, adın 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Copa America zaferinin ardından Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi. Teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ FORMAYLA 133 MAÇA ÇIKTI

Uruguay Milli Takımı ile 133 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu karşılaşmalarda kalesinde 135 gol görürken, 54 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Muslera, Uruguay Milli Takımı ile 2011 yılında bir Copa America şampiyonluğu da yaşadı.

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