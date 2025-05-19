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Spor

Fernando Muslera, imza gününde taraftarla bir araya geldi

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera imza gününde sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Fernando Muslera, imza gününde taraftarla bir araya geldi
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

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