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Spor

Fernando Muslera: Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 31. haftasında evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Nisan 2022 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 23:11
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Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta bir penaltı kurtaran Fernando Muslera, maç sonrası konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Muslera, "Galibiyeti almamız lazımdı. Puanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Kendi performansım ve takımın performansı için mutluyum. Bu maçtan mutlu ayrıldık." dedi.

Derbiyle ilgili düşüncesi sorulan Galatasaray'ın kaptanı, "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak çok önemli. Nerede oynandığının önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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