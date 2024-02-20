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Spor

Fernando Muslera kariyer sezonunu geçiriyor! Avrupa'ya damga vurdu

Fernando Muslera, Galatasaray'da kariyer sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda, performansıyla takımın vazgeçilmezi olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Avrupa'ya damga vurdu. İşte detaylar...

AA20 Şubat 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
Fernando Muslera kariyer sezonunu geçiriyor! Avrupa'ya damga vurdu
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Maç kazandıran kurtarışları sayesinde "Muslera'sı olan kazanır" ve "Son anda Muslera" gibi sözlerle futbolseverlerin diline pelesenk ettiği Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, tıpkı hayat gibi beklenmedik dinamiklere sahip futbola, performansıyla öngörülebilirlik katmayı başardı.

Belki de kaleciliğin önemini anlatabilecek en güzel sözlerden birisi, yazarlıktan önce kalecilik yapan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız varoluşçu filozoflardan Albert Camus'ye ait.

Camus'nün hayat ve futbolun öngörülemeyen yanını ilişkilendirdiği, "Hayatta ne öğrendiysem futboldan ve kalecilikten öğrendim; çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi." sözünü düşündüğümüzde Muslera, maç sonucuna tesir eden kalecilik performansıyla bir anlamda futbola öngörülebilirlik katan isimlerden oldu.

Sparta Prag ve MKE Ankaragücü maçlarında beklenmedik şekilde kafası ve omzunu kullanarak yaptığı kurtarışları da kalecilik lügatına ekleyen 37 yaşındaki Muslera, ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam etti.

Kariyerinin en iyi sezonu

Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle:

SezonMaç sayısıYediği golMaç başı ortalama
2023-2425140,56
2022-2333260,79
2021-2225311,24
2020-2122200,91
2019-2026190,73
2018-1933320,97
2017-1833331
2016-1734401,18
2015-1633461,39
2014-1532341,06
2013-1429250,86
2012-1333331
2011-1233230,7

Avrupa'da en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'te

Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.

Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı.

Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen ilk 10 kaleci ve ortalamaları şu şekilde:

KaleciTakımMaç sayısıYediği golMaç başı ortalama
1Walter BenitezPSV22100,45
2Yann SommerInter24120,5
3Fernando MusleraGalatasaray25140,56
4Marcin BulkaNice22150,68
5Wojciech SzczesnyJuventus23160,7
6Lukas HradeckyBayer Leverkusen21150,71
7Diogo CostaPorto22160,73
8Michele Di GregorioMonza22170,77
9Lucas ChevalierLille22170,77
10Vanja Milinkovic-SavicTorino23180,78

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