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Spor

Fernando Muslera: Kendimizi düzeltmemiz, özeleştiri yapmamız lazım

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 22:24 - Güncelleme:
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Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu, "Çok kötü bir sezon geçirdik. Mutlu değiliz. Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu da erken zamanda çözeriz. Kendimizi düzeltmemiz, özeleştiri yapmamız lazım. Yeni sezonda umarım daha iyi olacağız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Uruguaylı eldiven, "Taraftarlara minnettarım. İyide, kötüde, yensek de yenilsek de yanımızdalardı. Desteklediler bizi. Kötü sonuçlarda şikayet etmek hakları. Gelecek sezon onları yanımızda istiyoruz." diye konuştu.

Muslera, son olarak, "Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı. Feghouli ve Arda gibi. Babel'e de. Kontratları bitti. Devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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