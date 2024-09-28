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Spor

Fernando Muslera: Kendimizi eleştireceğiz

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa ile 3-3 kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2024 Cumartesi 22:25 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Kendimizi eleştireceğiz
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa ile 3-3 kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz, ikinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var." dedi.

Başarılı file bekçisi, "Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. İlk yarı iyiydik, berabere kaldığımız için üzüldük maç sonu. Soyunma odasında maç maç devam etmemiz gerektiğini, önümüze bakmamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki maçtan itibaren yine kazanarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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