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  • Fernando Muslera krizi bitmek bilmiyor! ''Roman Bürki ile anlaşıp...''
Spor

Fernando Muslera krizi bitmek bilmiyor! ''Roman Bürki ile anlaşıp...''

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da Roman Bürki ile anlaşmaya varılması gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Roman Bürki'nin transferiyle birlikte takımdaki geleceği tartışılan Fernando Muslera için yönetime tepki gösterdi.

star.com.tr29 Ocak 2022 Cumartesi 19:03 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:04
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kalede sıkıntı yaşanması sonrası Roman Bürki ile anlaşmaya varıldı. Roman Bürki transferinin ardından Fernando Muslera'nın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada konuyla ilgili yönetime tepki gösterdi.

FERNANDO MUSLERA YERİNE ROMAN BÜRKİ

Transferle ilgili geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık." açıklamasını yapmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Roman Bürki ile anlaşılmasının ardından Fernando Muslera'nın takımdan gönderilme ihtimalinin gündeme gelmesiyle yönetime tepki gösterdi.

FERNANDO MUSLERA'NIN SON DURUMU

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan kaleci Fernando Muslera. 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklanmış, sahalardan 8-12 hafta uzak kalması beklenmişti.

ROMAN BÜRKİ'NİN PERFORMANSI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen 31 yaşındaki Roman Bürki, bu sezon hiç forma giymedi. 2020-2021 sezonunda ise 24 maçta görev alan Bürki, kalesinde 32 gole engel olamazken, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Taraftarların Fernando Muslera paylaşımları:

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