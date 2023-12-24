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Spor

Fernando Muslera: Livakovic ve benim için sakindi

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

24 Aralık 2023 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Livakovic ve benim için sakindi
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Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Muslera "Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi." dedi.

Karşılaşmayla ilgili itirafa bulunan Fernando Muslera "Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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