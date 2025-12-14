İSTANBUL 12°C / 6°C
  Fernando Muslera maça damga vurdu! Arjantin'de şampiyon Estudiantes
Spor

Fernando Muslera maça damga vurdu! Arjantin'de şampiyon Estudiantes

Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Arjantin Ligi'nde Racing Club'ü penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

14 Aralık 2025 Pazar 09:43
Fernando Muslera maça damga vurdu! Arjantin'de şampiyon Estudiantes
Arjantin Ligi'nde 2. Aşama Final karşılaşmasında Racing Club ile Estudiantes karşı karşıya geldi.

Racing Club, karşılaşmanın 81. dakikasında Adrian Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Estudiantes, bu gole 90. dakikada Guido Carrillo ile cevap verdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Estudiantes, şampiyonluğa ulaştı.

MUSLERA DAMGA VURDU

Estudiantes'de karşılaşmaya damga vuran isim Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, iki penaltı kurtardı ve kariyerinin 23. kupasını kazanma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
