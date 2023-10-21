Fernando Muslera: Mauro Icardi bambaşka biri!

Galatasaraylı Fernando Muslera, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Derbiyi değerlendiren Fernando Muslera "En iyi oyunumuz değil ama 3 puanı almamız önemliydi. Bayern Münih maçı öncesi moral oldu." dedi.

Özellikle ilk yarılarda kalesini gole kapatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Muslera "Bu konularda beyefendi olmaya çalışıyorum. Ne zaman 'Gol yemiyoruz' desek, gol yiyoruz. Mauro Icardi gibi golcümüz var, onun da yardımı çok. Takımın performansı yıldız isimlerle yukarı çıkıyor." ifadelerini kullandı.