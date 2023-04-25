Fernando Muslera özür diledi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların zirve yarışında yara aldığı maçta oyuncuların bireysel hatası ön plana çıktı.

Hücumda etkili bir performans sergileyen sarı kırmızılı takım, defansta aynı oyunu ortaya koyamadı. Kaptan Muslera da bu hatayı yapan isimlerin başında geldi.

ÖZÜR DİLEDİ

Karagümrük karşısında yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken Fernando Muslera'nın, maç sonunda takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.

Hocası Okan Buruk'la da görüşen tecrübeli eldivenin, "Beşiktaş derbisinde kendimi affettirmek istiyorum" dediği bildirildi.

İLK KEZ BOŞ GEÇTİ

Transfer olduğu günden bu yana çıktığı ilk 3 iç saha maçında da gol atan Nicolo Zaniolo, 4. sınavında Karagümrük'e karşı ilk 11'de başlasa da skor üretemedi.

Okan Buruk'un santrfor pozisyonunda denediği İtalyan yıldız beklentilerin altında kalınca, ikinci yarıda yerini Icardi'ye bıraktı. Zaniolo'nun Beşiktaş derbisinde büyük ihtimalle ilk 11'detercih edilmeyeceği belirtiliyor.