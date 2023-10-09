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Spor

Fernando Muslera: Şampiyon olmak için ciddiyetimizi korumalıyız

Galatasaray'da Antalyaspor deplasmanında dinlenmesi tavsiye edilen Fernando Muslera, milli arada dinlenebileceğini söyledi.

Fanatik9 Ekim 2023 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Şampiyon olmak için ciddiyetimizi korumalıyız
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Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Devler Ligi'nde Manchester United ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elinde bir ağrı hissetmişti.

Normal şartlar altında mücadele sonrasında yapılan kontrollerin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik ekibi, tecrübeli file bekçisine Antalyaspor deplasmanında dinlenmesi konusunda öneride bulundu. Ancak Muslera, milli ara nedeniyle dinlenecek vaktinin olduğunu söyleyip, fedakarlık yapmaya hazır olduğu bildirdi.

Bu gelişmenin üzerine Uruguaylı kaleci, Antalyaspor ile oynanan maça iğne ile çıktı. Kritik maçta da elinden gelenin en iyisini yapan Nando, kalesini gole kapattı.

37 yaşındaki kaptan, karşılaşma öncesinde de takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaparak motive etti. Muslera'nın, rehavet konusunda arkadaşlarını uyardığı öğrenilirken, "Manchester United'ı yenmiş olabiliriz. Ama daha işimiz bitmedi. Şampiyon olmak için ciddiyetimizi korumalıyız. Bu yüzden milli ara öncesinde taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Karşılaşmayı kazanıp, güzel bir tatil yapacağız" dediği öğrenildi.

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