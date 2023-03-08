İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9419
  • EURO
    19,9924
  • ALTIN
    1107.64
  • BIST100
    5438.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Muslera'dan sevindiren haber! Antrenmanlara başladı
Spor

Fernando Muslera'dan sevindiren haber! Antrenmanlara başladı

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun sakatlığını atlatıp, antrenmanlara başladığı açıklandı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan sevindiren haber! Antrenmanlara başladı
ABONE OL

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan kaleci Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sağlık raporu açıklamasında, Uruguaylı file bekçisinin tedavisinin tamamlandığı aktarılırken, "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.

Tedavisine devam edilen oyunculardan Dries Mertens'le ilgili, "Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü." denildi.

Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün de tedavisine devam edildiği, oyuncunun bugün düz koşulara başladığı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.