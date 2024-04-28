Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar'da maçın ön plana çıkan ismi kalesinde yaptığı kritik kurtarışlarla Fernando Muslera oldu. Başarılı eldiven, 8 tane net pozisyonda geçit vermeyerek takımını oyunun içerisinde tuttu, rakip takımın öne geçmesine veya beraberliği yakalamasına engel oldu. Uruguaylı file bekçisi, performansıyla kendi ülkesinin basınından da övgüler aldı. Elobservador sitesi, Nando'nun kurtarışlarına yer verdi ve "Muslera'nın neden dünya çapında bir trend olduğunu öğrenin.

EN ÖNEMLİ İSİM

Dikkat çekici kurtarışlarıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa yaklaştırdı. Yıldız kaleci, lider olan takımıyla müthiş bir maç çıkardı. Muslera, ilerleyen yaşına rağmen takımının hala en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Maç sonucu yanıltıcı olabilir. Ev sahibi ekip Adana Demirspor, sık sık Galatasaray kalesinde tehlike oluşturmayı başardı. Fakat Muslera, muazzam performansıyla gollere engel oldu. Sarı-Kırmızılılar, bu galibiyetle ligin bitimine 4 maç kala önemli bir avantaj elde etti" ifadelerini kullandı. Muslera, geçtiğimiz günlerde sezon sonu bitecek olan kontratını uzatmıştı.