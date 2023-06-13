Fernando Muslera ve Victor Nelsson Süper Lig'e damga vurdu

Galatasaray'da 12. sezonunu tamamlayan ve büyük başarılar yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu sezon takımının sahaya çıktığı 34 maçın 33'ünde görev alarak 2 bin 965 dakika sahada kaldı.

Forma giydiği maçlarda kalesinde 26 gol gören 36 yaşındaki Muslera, sarı kart cezalısı olduğu için sadece 14. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamadı.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Danimarkalı Victor Nelsson da 33 maçta 2 bin 964 dakika süre aldı. Başarılı savunma oyuncusu, sarı kart cezası nedeniyle sadece 25. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemedi.

BOEY, 31 MAÇTA 2 BİN 715 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'da kadroda düşünülmediği için sezon öncesi kamplarına götürülmeyen Sacha Boey, bu sezon en fazla forma giyen oyunculardan biri oldu.

Yerine transfer edilen Leo Dubois'nın sakatlığında kaptığı formayı bırakmayan Fransız futbolcu, sergilediği istikrarlı ve başarılı performansla takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti.

ICARDİ 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 21'i ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada görev yaptı.

Kaydettiği 22 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer oyuncusu olan Arjantinli futbolcu, bin 890 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında renklerine dahil ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo da 10 lig maçında 350 dakika forma giydi.

KEREM AKTÜRKOĞLU 34 MAÇTA DA OYNADI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımının sahaya çıktığı tüm lig maçlarda forma giydi.

Kerem Aktürkoğlu, 34 karşılaşmada toplam 2 bin 601 dakika süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcularından Abdülkerim Bardakcı da 30 maçta 2 bin 655 dakika forma terletti.

YUSUF DEMİR SADECE 67 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Yusuf Demir, bu sezon bekleneni veremedi.

Sezon başında transfer edilen genç futbolcu, hepsinde sonradan dahil olduğu 5 maçta sadece 67 dakika forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında aldığı Mathias Ross ise ligde forma şansı bulamadı.

FUTBOLCULARIN OYNAMA SÜRELERİ

Galatasaray'da futbolcuların Süper Lig'de oynama süreleri şöyle: