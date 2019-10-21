Uruguaylı kaleci, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim'in de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol bir gazetecinin Türk Telekom Stadı'nda oluşacak atmosferi "cehennem" olarak nitelendirerek nasıl bir taraftar beklediğini sorması üzerine Muslera, "Taraftarlarımızı arkamıza alıp o şekilde mücadele etmek bize ekstradan güç veriyor. Rakipler için de zor bir durum. Bu rakibiniz Real Madrid, Fenerbahçe veya Beşiktaş... İsim hiç önemli değil. Yarınki maç bizim için çok önemli. Böyle önemli maçlarda taraftarımız 90 dakika arkamızda oluyor. Yine o sahayı rakibimize cehenneme çevireceklerinden, o atmosferi oluşturacaklarından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

2013'teki eşleşmelerinde Real Madrid'i elemeye yaklaştıklarını aktaran Muslera, "Grubun en önemli maçlarından bir tanesi. Bunu 'yılın maçı' diye nitelendirmeyelim ama bizi çok önemli bir maç bekliyor. Taraftarımızın da bu maçı sabırsızlıkla beklemesi kadar doğal bir şey yok. 2013'te yine Real Madrid ile çok önemli bir mücadeleye çıktık. Onları eliyorduk. Oynadığımız oyun, attığımız goller ve taraftarın yarattığı atmosfer inanılmazdı. Bir daha aynı atmosferi oluşturacaklarından şüphem yok. Yılın maçı olmasa da yarın taraftarımızın desteğiyle çok önemli bir maça çıkacağız ve umarım en iyi sonuçla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, Real Madrid ile sık karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Real Madrid ile bu kadar çok maç oynamamız, bir şeyleri iyi yaptığımızı, şampiyon takım olduğumuzu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alışık bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bir kez daha Real Madrid'e karşı oynamak beni gururlandıracak. Kulüpler bazından bence en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bu turnuvada bir kez daha maça çıkmak, böyle büyük bir takıma karşı oynamak beni inanılmaz gururlandırıyor. Galatasaray da benim ikinci evim gibi oldu. Burada kendimi iyi hissediyorum. Çok önemli başarılara imza attım, 5 şampiyonluk yaşadım. Birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Bir kere daha oynamak beni hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor."