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Spor

Fernando Muslera: Yavaş yavaş sonuna geliyoruz

Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, 1-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Yavaş yavaş sonuna geliyoruz
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Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, 1-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaştığını söyleyen Muslera, "Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"9 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

Dinamo Kiev maçındaki tepkilere değinen Muslera, "Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor'a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık." sözlerini sarf etti.

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