Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: Sakinlik güçtür

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Muslera, "Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür." ifadelerini kullandı.

Muslera'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarları arasında gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Fernando Muslera, özellikle 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken isimler arasında yer alıyordu.

AZ Alkmaar maçının ardından "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir." şeklindeki soruya "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.