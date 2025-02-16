İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: Sakinlik güçtür
Spor

Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: Sakinlik güçtür

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 00:21 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: Sakinlik güçtür
ABONE OL

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Muslera, "Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür." ifadelerini kullandı.

Muslera'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarları arasında gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Fernando Muslera, özellikle 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının ardından bazı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken isimler arasında yer alıyordu.

AZ Alkmaar maçının ardından "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir." şeklindeki soruya "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.