6 Kasım 2025 Perşembe
Spor

Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekibin Ajax galibiyeti sonrası paylaşım yaptı.

6 Kasım 2025 Perşembe 10:56
Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği Ajax galibiyetine sessiz kalamadı.

Deplasmanda oynanan ve Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmanın bitimine saniyeler kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muslera, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Tecrübeli file bekçisi, paylaşımında yalnızca "Gurur" ifadesine yer verdi. Muslera'nın bu kısa ama anlamlı mesajı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

