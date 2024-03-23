İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Muslera'dan inanılmaz performans! Avrupa'da 3. sırada
Spor

Fernando Muslera'dan inanılmaz performans! Avrupa'da 3. sırada

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta kalesini gole kapattı. Bu performansıyla Uruguaylı yıldız, Avrupa'da 3. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Sabah23 Mart 2024 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan inanılmaz performans! Avrupa'da 3. sırada
ABONE OL

Galatasaray'da 13'üncü yılını geçiren kaleci Fernando Muslera, performansıyla büyülemeye devam ediyor.

Süper Lig'de bu sezon 29 kez kaleyi koruyan 37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, 14 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil edildiğinde en başarılı 3. eldiven oldu.

AVRUPA'DA 3. SIRADA

İnter'den Yann Sommer'in (17) zirvede yer aldığı listede 2. sırada ise Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon (15) bulunuyor. 37 yaşındaki eldiven ile 1+1 yıllık sözleşme yenilenecek.

OlIVEIRA İÇİN DE DEVREYE GİRDİ

Kaptan Muslera, takım içindeki sorunların çözümünde de başrol oynuyor. Geçen yıl Gomis olayında devreye giren Uruguaylı, Oliveira'nın affedilmesinde de etkin rol oynadı. Portekizli yıldız ve Okan Buruk'la görüşerek barışı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.