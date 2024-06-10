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Spor

Fernando Muslera'dan olay itiraf: Galatasaray'da bırakacağım gibi duruyor

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera Uruguay basınına özel açıklamalarda bulundu.

10 Haziran 2024 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan olay itiraf: Galatasaray'da bırakacağım gibi duruyor
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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay'da bir programda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fernando Muslera'nın o açıklamaları...

"GALATASARAY'DA BIRAKACAĞIM GİBİ DURUYOR"

"Sözleşme yenileme kararımla birlikte kariyerimi Avrupa'da yani Galatasaray'da bitireceğim gibi duruyor. Şu an için Uruguay'a futbol oynamak için gitmeyeceğim gibi duruyor ancak ne olacağını tabii ki de bilemiyorum. Şu an için tüm odağımı gelecek sezona verdim. Ondan sonrasına bakacağız."

"HAYATIM URUGUAY'DA OLACAK"

"Uruguay'da, Amatör İkinci Lig'de Sportivo Bella Italia takımının sahibiyim. Bu beni büyüleyen bir şey. Galatasaray'a bağlılığımı sürdüreceğim çünkü bunca yıldan sonra orada olmamak mümkün değil ama hayatım Uruguay'da olacak"

"TRANSFER ETMEK İÇİN ARADILAR"

"Nacional ve Peñarol kulüplerinin başkanları transfer etmek için beni aradı. Ufak bir geri dönme düşüncem olsa da Galatasaray bu duruma izin vermedi."

"2022'DE EMEKLİ OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

"2022 Dünya Kupası öncesinde bir daha Uruguay forması giymeme kararını almıştım. Kırmızı kart sonrasında aldığım cezalarla ailemle 2009'dan beri yaşayamadığım yakınlığı buldum. Kasım'daki maçlar için Marcelo Bielsa beni aradı, kararımı kabul ettiğini ancak kararımın Mart ayına kadar değişmesi durumu için bunu kamuoyuna açıklamamam gerektiğini söyledi. En sonunda mart ayında kendisine devam etmeyeceğimi söyledim."

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