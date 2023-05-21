Fernando Muslera'dan şaşırtan hareket

İkinci gole de sevinmeyen deneyimli kaleci, son düdükle birlikte doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve takımın taraftarla birlikte yaşadığı coşkuya katılmadı.

Arjantinli file bekçi, İcardi'nin 2. golünden sonra sevinmezken, maç sonunda doğruca soyunma odasına gitti, takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın karşısına çıkmadı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Muslera'nın hatalı bir pas sonrası, tribündeki bir grup tarafından protesto edilmesine çok sinirlendiği ve bu nedenle sahada kalmak istemediği öğrenildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, soyunma odasında Nando'yu teselli etmeye çalıştı. Birçok taraftar da Muslera'nın sosyal medya hesabına destek mesajları yolladı.

BURUK: MUSLERA KALACAK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, "Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız" dedi.