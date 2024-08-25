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Spor

Fernando Muslera'dan sevindiren haber! Takımla çalışmalara baladı

Sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Young Boys maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

IHA25 Ağustos 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan sevindiren haber! Takımla çalışmalara baladı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da takımla beraber çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Young Boys ile oynanan ilk maçta sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da takımla beraber çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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