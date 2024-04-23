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Spor

Fernando Muslera'dan transfer itirafı! ''İki büyük kulüp aradı...''

Galatasaray ile sözleşme yenileyen Fernando Muslera, transfer hakkında sürpriz itiraflarda bulundu. İki büyük kulübün kendisini istediği söyleyen Fernando Muslera, 'Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz.' dedi. İşte detaylar...

23 Nisan 2024 Salı 17:15 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan transfer itirafı! ''İki büyük kulüp aradı...''
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13 yıldır formasını giydiği Galatasaray'la geçtiğimiz hafta sözleşme yenileyen Fernando Muslera, Milli Takım defterini tamamen kapattığını söyledi.

Uruguay basınına konuşan 37 yaşındaki file bekçisi, "Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım" dedi. Nando, ülkesinden sürekli olarak transfer teklifleri gelmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"SÖZLEŞMEYİ BİLİYORLARDI"

"Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var, geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz.

Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. İki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum. Onlara Türkiye'deki sözleşmemi yenileceğimi ve bugün önceliğimin burası (Galatasaray) olduğunu söyledim."

"TAKIMIN BİR PARÇASI OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sarı-Kırmızılılar'la olan sözleşmesini uzattığı imza töreninde de konuşan tecrübeli eldiven, "13 yıl bir ömür bu kulüpte geçirdim. Başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Mutluluk oldu yıllar geçirdim burada."

"Hocama, Florya personeline ve Erden Bey'e durmadan bizimle birlikte mücadele ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ben 16 tane şampiyonluk gördüm ama Galatasaray en büyük olduğu için her zaman bunun için mücadele etmelidir. Oyuncu olarak şimdi buradayım. İleride de bu takımın bir parçası olarak kalmaya devam edeceğim. Sonsuza kadar" ifadelerini kullanmıştı."

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