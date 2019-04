Fernando Muslera'dan yeni sözleşme sözleri

Muslera, "Maçtan daha önemli bir konu var. Isınmaya çıkarken giydiğimiz bir tişört var, Can Bartu ve Metin Oktay gibi iki efsane. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum, çok önemli bir kayıp olduğunu biliyorum." dedi.

Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Muslera, "3 puan çok önemliydi, şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarımızdan birine çıkıyorduk. Maçın genelinde iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Pozisyonları bulduk ama son vuruşları yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek pozisyon gol oldu. 2021'e kadar kontratım var, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Şampiyon olmadan sözleşmemin bitmesini istemiyorum" dedi.

Başarılı file bekçisi son olarak, "Bu saatten sonra şampiyonluk artık bizim elimizde değil, şimdi rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok ama bizden iki puan alabiliyor, biz her maça aynı konsantre ile çıkmak zorundayız. Her takım her takımdan puan alabiliyor" sözlerini kullandı