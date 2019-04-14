14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fernando Muslera'dan yeni sözleşme sözleri

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe ile 1-1 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muslera, "Maçtan daha önemli bir konu var. Isınmaya çıkarken giydiğimiz bir tişört var, Can Bartu ve Metin Oktay gibi iki efsane. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum, çok önemli bir kayıp olduğunu biliyorum." dedi.

Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Muslera, "3 puan çok önemliydi, şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarımızdan birine çıkıyorduk. Maçın genelinde iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Pozisyonları bulduk ama son vuruşları yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek pozisyon gol oldu. 2021'e kadar kontratım var, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Şampiyon olmadan sözleşmemin bitmesini istemiyorum" dedi.

Başarılı file bekçisi son olarak, "Bu saatten sonra şampiyonluk artık bizim elimizde değil, şimdi rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok ama bizden iki puan alabiliyor, biz her maça aynı konsantre ile çıkmak zorundayız. Her takım her takımdan puan alabiliyor" sözlerini kullandı

Çavuşoğlu haddini bildirdi: ''Fransa, kendi karanlık tarihine baksın''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

Süleyman Şah Kimdir?

Süleyman Şah Kimdir?

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA