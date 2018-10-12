Fernando Muslera'lı Uruguay, Güney Kore'ye mağlup oldu Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay, özel maçta Güney Kore'nin konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.