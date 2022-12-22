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  • Fernando Muslera'nın cezasını milli takımda mı, Galatasaray'da mı çekeceği belli oldu!
Spor

Fernando Muslera'nın cezasını milli takımda mı, Galatasaray'da mı çekeceği belli oldu!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın gruptan çıkamadığı maçta hakemlerle hararetli bir tartışmaya girmiş ve bunun sonucunda bir ceza alacağı açıklanmıştı.

22 Aralık 2022 Perşembe 22:53 - Güncelleme:
Fernando Muslera'nın cezasını milli takımda mı, Galatasaray'da mı çekeceği belli oldu!
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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hakem grubuna tepki göstermişti.

Muslera'nın FIFA'dan ceza alması bekleniyor. Aynı zamanda bu cezanın Galatasaray'ı mı yoksa Uruguay Milli Takımı'nı mı etkileyeceği tartışma konusu oldu.

CEZALAR MİLLİ TAKIMDA ÇEKİLECEK

Muslera ve Godin'in hakemi protestodan alacakları cezayı milli takım maçlarında çekeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Gimenez ve Cavani'nin ise başı büyük dertte. FIFA'nın yönetmeliğinde 12.4 maddesinden ceza alırlarsa 6 aydan başlayan futbol yasağıyla karşılaşacaklar ki bu da kulüp maçlarında forma giyemeyecekleri anlamına geliyor.

FIFA yetkilisinin sırtına vuran ve VAR monitörüne tekme atan iki oyuncuya minimum beklenen ceza ise 10 milli maçtan men olacak. Uruguay Futbol Federasyonu, 9 Ocak tarihine kadar savunmasını vermek zorunda. Cezalar ise şubat ayı sonunda belli olacak.

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