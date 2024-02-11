Fernando Muslera'nın geleceği için eşinden açıklama!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera için sürpriz bir açıklama geldi.

Deneyimli file bekçisinin eşi Patricia Callero, Muslera'nın geleceği ile ilgili gelen sorulara Beyaz TV'de cevap verdi.

Callero, Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı yönünde gelen soruya, "Biz Galatasaray'ı çok seviyoruz." cevabını verdi.

Patricia Callero, eşinin sezon sonunda emekli olacağı iddialarının sorulmasının ardından, "Hiçbir şey bilmiyorum." şeklinde konuştu.

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 6 kez lig şampiyonluğa yaşadı.