Fernando Muslera'nın sağ ayak kemiklerinde kırık tespit edildi!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı.
Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi. Muslera sahayı ambulans ile terk etmek zorunda kaldı.,
KIRIK TESPİT EDİLDİ!
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.