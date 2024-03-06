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Spor

Fernando Muslera'nın tek gündemi şampiyonluk!

Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalamak istediği yıldız kaleci Fernando Muslera'nın şu an tek gündemi şampiyonluk.

Fanatik6 Mart 2024 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Fernando Muslera'nın tek gündemi şampiyonluk!
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Galatasaray ile Fernando Muslera arasında yeni sözleşme için bu hafta kritik bir görüşme yapılacak.

Galatasaray'ın iç transferdeki en kritik gündem maddelerinden biri Fernando Muslera'nın durumu. 13 yıldır Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar bir anlaşma yapılmadı.

GÜNDEMİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Beşiktaş derbisinde yine yüzde yüzlük bir kurtarışa imza atarak galibiyette büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci için kurmaylarına talimat veren başkan Dursun Özbek, "Hemen kontrat imzalayın" demişti. Kritik görüşme bu hafta gerçekleşecek, ancak Muslera'nın gündeminde transferden ziyade şampiyonluk yarışı var.

Beşiktaş zaferinin önemini vurgulayan Nando, "Bu önemli maçı geride bıraktık. Önümüzde 10 maç daha var. Bu maçlara da aynı önemle devam edip şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. Çok istekliyiz ve çok çalışıyoruz. Her maç Galatasaray için zor. Bize karşı oynayan rakipler kendilerini daha fazla vererek, yüksek enerji ile oynuyor. Önümüzde tek bir yol var, o da şampiyonluk. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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