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Spor

Fernando Muslera'nın yeni durağı belli oluyor! Kulüpten açıklama geldi

Bugün oynanacak Başakşehir maçıyla Galatasaray'a veda edecek olan Fernando Muslera için ülkesinin takımı Penarol'den açıklama geldi. Buna göre Uruguaylı eldivenin yeni durağı Penarol olabilir. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Fernando Muslera'nın yeni durağı belli oluyor! Kulüpten açıklama geldi
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Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Penarol Yöneticisi Edgardo Novick, Velez ile oynanan maç öncesi yaptığı açıklamada teknik direktör Diego Aguirre'nin Muslera'nın transferini istediğini söyledi. Novick ayrıca Aguirre'nin Muslera konusunu takımın oyuncularından Guillermo de Amores ve Martin Campana ile görüştüğünü söyledi.

"BUNUNLA İLGİLİ KONUŞAMAM"

Teknik direktör Diego Aguirre ise Velez maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu konuşmalar benim için özeldir ve basınla konuşulacak şeyler değildir. Oyuncularıma büyük saygı duyuyorum. Henüz gelmemiş oyuncular ve olasılıklar hakkında konuşmam doğru olmaz." dedi.

Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Muslera, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra ülkesine yakın bir yerde futbola devam etmek istediğini söylemişti.

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