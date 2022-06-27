Fernando Muslera'yı resmen duyurdular! Okan Buruk...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya talip oldu. Rennes teknik heyet sorumlusu Florian Maurice yaptığı açıklamada Doğan Alemdar'ın yanına tecrübeli bir kaleci alarak genç kaleciye tecrübe aşılamak istediğini söyledi. Rennes teknik sorumlusu şu an takımda bulunan kaleci Amigo Gomis'in yerine transfer yapmayı planlıyor.

FERNANDO MUSLERA'YI RESMEN DUYURDU

Ligue 1 temsilcisi 36 yaşındaki Uruguaylı kaleciyi transfer ederek takıma güç kazandırmak istiyor. Fernando Muslera'nın yanı sıra Mandanda ile de ilgilenen Rennes, Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Fransız kulüp geçtiğimiz sezon ligi 4'üncü sırada tamamladı.

OKAN BURUK'UN KARARI KRİTİK

Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk ise Fernando Muslera'nın takımda kalmasını istiyor. 48 yaşındaki teknik direktör yeni sezon için kalede Muslera'yı düşünüyor. Ancak Rennes'in teklifi ise merak konusu. Sarı kırmızılı yönetim Uruguaylı yıldız için teklif sonrasında kararını verecek.

Star Gazetesi